'Libya'da önceliğimiz çatışmaların durması'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor." dedi.

Kalın, ABD-İran gerginliğine ilişkin, "Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak. Herkesin aklıselimle, sükunetle hareket etmesi gerekiyor. Bu çağrımızı yenilemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması." diye konuştu.