Libya ve İdlib’de neler oluyor?

Libya’nın başşehri Trablus’ta 16 Türk SilÂhlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun öldürüldüğü iddia edildi. Öte yandan Rusya, Türkiye’nin Soçi Mutabakatına uymadığını öne sürdü.

Sky News Arabia televizyonu, Libya’nın başşehri Trablus’ta 16 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubunun öldürüldüğü iddiasını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli kanal, General Halife Hafter’e bağlı güçlere dayandırdığı haberinde, çıkan çatışmalarda 100 Suriyeli savaşçının da öldüğünü öne sürdü. Reuters’a konuşan bir Türkiye güvenlik kaynağı ise bu iddianın doğru olmadığını belirtti.

Geçen hafta başında Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı General Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) ateşkesi, Suriyeli militanları ülkeye yığmak için fırsat olarak kullandığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumartesi günü İzmir’de otoyol açılışındaki konuşmasında ‘birkaç tane şehit verildiğini’ açıklayıp şöyle konuşmuştu: “Gayri meşrû, ücretli, lejyoner (Halife) Hafter’e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Millî Ordusu’ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Birkaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik.”

Rusya: Türkiye mutabakata uymuyor



Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada Türkiye’nin bir yıl önce varılan Soçi Mutabakatı’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi. Rusya’da bir televizyon kanalında konuşan sözcü “Çok tehlikeli bazı askerî techizat İdbilb’deki teröristlerin eline geçiyor ve bütün bunlar maalesef bölgede durumun normalleşmesine destek olmuyor” dedi.

Peskov açıklamasının devamında “Bu durumda açıkça iki lider arasında bir yıl önce imzalanan Türkiye’nin sınır hattını belirlemesini, ağır silâhların vs çekilmesini öngören Soçi anlaşmasındaki şartları yerine getirmediğini açıkça söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, İdlib’de yeniden ateşkesin sağlanması için Rusya ve Türkiye arasında en üst düzeyde yürütülen görüşmelerde henüz bir sonuç elde edilebilmiş değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Cuma günü yapılan telefon görüşmesinde çözümün Soçi Mutabakatı’nın tam olarak uygulanmasından geçtiği vurgulandı.

İdlib Rus bombardımanı altında

Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 18 sivil yerleşime hava saldırıları düzenliyor. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib’in güneyindeki köyler ile Halep’in batı kırsalındaki köyleri vuruyor. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, saldırılarda 5 kişi can verdi.

Rusya, Türkiye semalarında gözlem uçuşu yapacak

Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov’un açıklamasına göre, Rus denetçiler Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde 25-28 Şubat’ta Tu-154M uçağıyla Türkiye üzerinde gözlem uçuşu yapacak. Gözlem uçuşu Eskişehir Askerî Hava Üssü’nden başlayacak ve en fazla 1900 kilometrelik bir mesafede gerçekleştirilecek. Sputnik’in haberine göre, Rus uçağı belirlenen güzergâh üzerinde uçuşunu yaparken, Türk uzmanlar da uçakta bulunacak.