Libya zirvesi sonrası ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac yaptıkları görüşmenin ardından düzenlen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Libya'da darbeci Hafter'in kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti'nin salgın konusunda gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

"Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsil kabiliyeti de olamaz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız." dedi.

"Libya topraklarındaki iş birliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık"

"Libya Başbakanı Serrac ile Libya topraklarındaki iş birliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık." diyen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil iş birliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da BM himayesinde ve siyasi süreç içinde çözüm ile ilgili, "Serrac ve hükümeti, darbeci Hafter ve çetelerinin işledikleri insanlık ve savaş suçlarına rağmen bu konuda her zaman müspet bir tutum takınmıştır." ifadelerini kullandı.

"Libya'daki sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde çözümü için tüm uluslararası platformlarda Serrac ile hareket edeceğiz." diyen Erdoğan "Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü kaçak yollardan satma girişimlerinin engellenmesi için çağrımızı tekrarlıyoruz." şeklinde konuştu.

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Libya Başbakanı Serrac, Türkiye'ye teşekkür etti

Libya Başbakanı Serrac, "Türkiye'nin (Libya sorununda) tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkürlerimizi ilettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında Serrac, "Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Libya Başbakanı Serrac, gayrı meşru güçlerin lideri Hafter'e bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceklerini söyledi.

"Türk şirketlerini Libya’da görmek istiyoruz"

Serrac, "Libya'nın yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya’da görmek istiyoruz." diye konuştu.