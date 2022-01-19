Liderleri bekliyoruz

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu’ndan oluşan ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem komisyonu’, TBMM’de tekrar bir araya geldi.

6 muhalefet partisinin çalışmaları hakkında bilgi veren İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarını 6 parti olarak bugün sonlandırıyoruz. Parti genel başkanlarımıza vereceğiz. Onların da tasvibi ve onayıyla sayın genel başkanlarımızın kamuoyuna bu ilkeleri sunmasını bekliyoruz” diye konuştu. Ankara - Anka

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