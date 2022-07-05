Maaş zammı yüzde 44.35 olmalı

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, “TÜİK, 85 milyonun hakkını çalıyor” diyerek memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın aslında yüzde 44.35 olması gerektiğini söyledi.

Ocak ayındaki artış oranını ve bütçe kanununu hatırlatan Aydemir, “Bize Ocak ayının başında yüzde 5 artı 2.5 ilave verildi. Şimdi bütçe kanunu gereği 6 aylık enflasyondan 5 puan düşürülecek, sonra aynı kanundaki hüküm gereği Temmuz ayındaki yüzde 7’lik artış yanması lazım. Bu durumda memur ve memur emeklilerine yapılan zammın yüzde 44.35 olması gerekiyor” dedi. T24’ün haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranı yüzde 4,95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. Enflasyon araştırma Grubu (ENAG) enflasyonu yıllık yüzde 175,55 olarak açıklamıştı.

“Enflasyon düşmeyince ‘artış hızı düştü’ demeye başladılar”

Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati’nin enflasyon artış hızının düştüğüne ilişkin açıklamasına tepki gösteren Aydemir, “Enflasyon düşmeyince artış hızı düştü demeye başladılar. E biz zahmet o da yavaşlasın o da yavaşlamasa ülke batacak. Bu açıklamaları hakaret olarak algılıyorum. Artış oranındaki hız düşecek tabi bu başarı değil. Gerçekleri söylemediklerini düşünüyorum. Am bu yavaşlama enflasyon oranında düşüş anlamına gelmiyor ki. Başka ülkelerde yıllık enflasyon yüzde 8 iken ‘onlar battı diyorlar’ ya senin bir ayda karşılaştığın enflasyon yüzde 13” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi