Maltepe’de sayımlar bitmek üzere

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na itiraz eden, kaybeden AKP’nin talebi üzerine Maltepe’de oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

Artı Gerçek’in haberine göre, CHP’li Barış Yarkadaş, dün yaptığı paylaşımda Maltepe’deki sayılan sandıklara ilişkin son durumu aktarırken şu ifadeleri kullandı: “Maltepe’de sayımı yapılan sandıkların sayısı 800’ü geçti. Sayımları şu an 12 kurul sürdürüyor. Sayım işlemi gece muhtemelen saat 01.00’da bitecek. Yıldırım’a şu ana kadar 200 oy ilâve edildi. Geride kalan 280 sandıkta da sonucun değişmeyeceği görülüyor. Mazbataya son 24 saat...”

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