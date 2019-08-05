Manevi eğitimle kurtaralım

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, "Uyuşturucudan içeride yatanların cezalarının bir bölümünü, toplumdan izole ama yaptıkları işin toplumda nasıl yara açtığını gösterecek, onları rehabilite edecek ve belki manevi eğitimle de ayağa kaldıracak ve kurtulmasına vesile olacak bir adım atılsın" dedi.

Röportaj: Ülker Yılmaz Caba

Foto: Netice Kübra Görentaş

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Temiz Toplum Derneği, toplumsal problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalarıyla gündeme gelirken, özellikle gençleri bağımlılıktan kurtarmaya yönelik projeleri gelecek için önem arz ediyor. Bizim Radyo'da yapılan programdan sonra, gazete binamızda sorularımızı cevaplayan Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, sadece İstanbul’da 500 bin madde bağımlısı olduğunu belirtirken, Meclis ziyaretleriyle milletvekillerine ve yetkililere konuyla ilgili önerilerde bulunduğunu söyledi.

Bayram sonrasına kalan yargı reformu içerisinde bulunması muhtemel olan af tasarısında, uyuşturucuyla ilgili suçlardan tutuklu bulunanların da dışarı çıkabileceğini belirten Ay, yetkililere onların rehabilite edilmesine yönelik bir proje sunuyor. Bilal Ay ile af tasarısına yönelik çalışmalarını ve projelerini konuştuk.

Af tasarısıyla gündeme gelen, derneğinizin ıslah ve rehabilitasyon merkezleriyle ilgili projeleri nelerdir?

Af tasarısı gündeme geldiğinde biz bunu dile getirdik. Bugün içeride uyuşturucuyla ilgili suçlardan yatanlarda bu af kapsamına alınacaklardı. Tutukluların beşte biri uyuşturucu ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan içeride yatıyor. 50 binin üzerinde mahkum bunlara tekabül ediyor. Bu tasarıya göre uyuşturucu ticareti yapanlardan da dışarıya çıkanlar olacaktı. Bugün sadece İstanbul’da 500 bine yakın uyuşturucuya bulaşmış insan var. Bunların 200 bini bağımlı. Eğer siz bu tasarıyı bu şekliyle yasalaştırırsanız, uyuşturucu ticareti yapan insanlardan da bir kısmını da bundan istifade edip dışarı çıkarlarsa tehlike daha da büyüyecektir. Yani 500 bin rakamının bin olması olağan hale gelebilir.

Belki de dünyada ilk olacak

Af tasarısı geçmese de hükümlerini yatıp çıkan bu insanlar yine aynı yolda devam edebilirler ve toplum yine aynı tehlikeyle karşı karşıya. Biz bunu fırsata çevirelim dedik. Yani bugün uyuşturucu suçundan içeride yatanların cezalarının bir bölümünü, toplumdan izole ama yaptıkları işin toplumda nasıl yara açtığını gösterecek, onları rehabilite edecek ve belki manevi eğitimle de ayağa kaldıracak ve kurtulmasına vesile olacak bir adım atılsın. Bu önemli bir çalışma ve belki de dünyada ilk olacak. Türkiye bunu başarabilir. Bununla ilgili bir adım atılsın. Siz bunu gündeme getirdiğiniz de bu tasarıyı da hayra çevirmiş olursunuz.

Yetkililere tasarınızı ulaştırdınız mı?

Bunu söylemekle kalmadık. Büyük Postane’nin önünde basın açıklaması yaparak, 600 milletvekilinin tamamına, Cumhurbaşkanı’na, Bakanlar Kurulu’ndaki bakanlara bir mektupla da ulaştırdık. Yetinmedik parlamentoya giderek partilerin grup başkanlarına durumu sözlü olarak da arz ettik. Emniyet Genel Müdürü’nü ziyaret ettik, onları da konuyla ilgili bilgilendirdik. Şuanda da takipçisiyiz. Af tasarısını veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bey de bizi aradı. Aynı hassasiyetleri taşıdıklarını söylediler. Temiz Toplum Derneği olarak tespit ettiğimiz eksiklikleri ve önerilerimizi onlara da ilettik. İlgileneceklerini ifade ederek, gündeme alacaklarını belirttiler. Biz bu noktada hayırlı bir adım atılacağını ümit ediyoruz. Bu bir milat olabilir. siz uyuşturucuya ya da ticaretine bulaşmış bir insanı rehabilite ederek topluma yeniden kazandırırsanız, hakikaten büyük bir mesafe kat etmiş olursunuz.

Projenizi desteklediler mi tavırları nasıl oldu?

Olumlu baktılar, destekleyip desteklemediklerini nihayetinde göreceğiz. Öneri olarak yukarı çıkarılabilecek, kimsenin söylemediği bir şey. Uyuşturucuyla ilgili hüküm yatan tutukluların cezalarının bir bölümünü rehabilite alanlarında geçirmeleri aslında çok somut bir öneri. Ve yüksek perdeden dillendirilmesi gereken, seslendirilmesi gereken bir mesele.

Uygulamada örneğin derneğe birisi geldiğinde siz bu kişiyle nasıl ilgileniyorsunuz?

Bizim derneğimizin kuruluş amacı bir savunma hattı oluşturmak. Bataklık var bataklığa başka gençlerimiz düşmesin diye çalışma yapan bir derneğiz. Fakat o kadar çok vaka ile karşı karşıya kaldık ki bir anne düşünün ciğeri yanıyor. Nereden ne umut yakalayabilirim, çocuğumu nasıl kurtarabilirim diye çırpınıyor. Dolayısıyla savunma hattı oluşturmaya çalışıyoruz ama gelen ailelere de bir söz söylemeniz lazım. Temiz Toplum Derneği kurulduğu günden bugüne kadar bu ailelere mihmandarlık yapmaya gayret etti. Yani çocuğunuzu nasıl uzak tutabilirsiniz? Çocuğunuzla nasıl yaklaşmanız lazım? Bunların mihmandarlığını? yaptık. Yeni dönemde biz artık tedavi ile ilgili adımlar atma gayretinde olacağız. Bununla alakalı AR-GE birimimiz yurtdışında Bosna’da, Kırgızistan’da rehabilitasyon köyleri ile iletişim halindeler. Belli bir noktada buluşup bir protokol imzalayabilirsek, hayırseverler ile bağımlıları bir araya getirip bağımlı gencimizi tedavi ettirip ailesine teslim edeceğiz. Bu çalışmamız örnek teşkil edecek bir çalışma olacak. Bizden daha fazla imkanı olan sivil toplum kuruluşları ve devlet bu konuda daha somut adımlar atarak biz yüzlerce genci kurtarırken onlar on binlerce gencin kurtulmasına vesile olacaklar.

Gençlere ulaşmak için okullarda konferanslar verdiğinizi biliyoruz. Bunun dışında nasıl çalışmalarınız oluyor?

Sosyal medya, kanaat önderleri veya aileleri vasıtasıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Gençlerin mesailerinin büyük bir bölümünü harcadıkları alanlara yoğunlaşıyoruz. Birçok spor kulübüyle bir aradayız. Gençlerimizin sürüklendiği risk alanlarında birtakım adımlar atma gayretindeyiz. Onların bataklıktan uzak kalabilmeleri ile ilgili de farklı alanlara yönlendirilmeleri gerektiğini ifade ediyoruz ve bununla ilgili bizim iki tane büyük projemiz var. Birincisi, ‘Mutlu Aile Güçlü Türkiye’. Aile yapısını güçlendirecek, boşanma oranlarının önüne geçecek dolayısıyla ailedeki zafiyetten ötürü kötü alışkanlıklara sürüklenen gençlerin önünü kesecek bir çalışma.

İkincisi; ‘Sokaktan Olimpiyatlara.’ Bizim çocuklarımız ilgi duyduğu alanlara destek ve teşviklerle yönlendirilirse o çocukların her birisinin hem uluslar arası başarılara imza atabileceği hem de belli bir yola girdikleri için bütün olumsuzluklardan uzak kalabileceğini öngördüğümüz için ortaya koyduğumuz bir çalışmamız. Biz bu çalışmaları proje olarak şekillendiriyoruz. İnşallah ilgili makamlarla da attığımız adımların daha da büyüyebilmesi noktasında protokol ortamı yakalama üzerine çalışmalarımız var.

Derneğiniz sadece İstanbul’da mı faaliyet gösteriyor?

Dernek merkezi İstanbul’da ama Türkiye’nin 81 vilayetinde gönüllülerimiz var. Türkiye’nin her yerine gidiyoruz. Yeni projelerimiz var. Birincisi; Anne Hareketi. Biz diyoruz ki ülkemizin yarısı kadın. Kadın eli değmeyen çalışma eksik kalır. Anne hareketine dahil olmak için hanımefendinin çocuklarının olması gerekmiyor. Orada dikkat çekmek istediğimiz annenin şefkati, merhameti annedeki özellikler. Anne Hareketi çalışmasıyla Türkiye genelindeki kadınlara ulaşmak gayretindeyiz. Muş’tan Edirne’ye kadar bizim çalışmamıza dahil olan hanımefendiler var. Sayıları şuan bizim arzu ettiğimiz noktada değil. Bunu arttırmaya çalışıyoruz.

Bunun için binalara ihtiyacımız yok

Diğer taraftan da ‘Temiz Toplum Türkiye Gönüllüleri’ diye 1 milyon gönüllü hedefiyle yola çıkan Türkiye’nin 81 vilayetinde 900 küsur ilçesinde örgütlediğimiz bir çalışmamız var. Ben genel başkan olarak neyi dile getiriyorsam bunu Iğdır’ın herhangi bir köyünde de aynı hassasiyetle dile getirilebileceği, tehlikeleri noktasında toplumun uyarılabileceği müsbet adımlar noktasında da teşvik edilebileceği bir yapı oluşturuyoruz. Bunun için binalara, şubelere ihtiyacımız yok. İnsanın olduğu her yerde elini vicdanına koymuş ben bu ülke için, gençlerimiz ve geleceğimiz için müsbet adımlar atılmasını istiyorum. Ben de bu noktada varım diyen tüm kardeşlerimizin olduğu her alanı biz aslında, Temiz Toplum’un çalışma sahası olarak görüyoruz.

İstanbul’da 500 bin gibi madde bağımlısı olduğunu söylüyorsunuz. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yapar mısınız?

Herkesle ortak çalışmalar yaparız. Şunu söylüyoruz; bizim derdimiz üzüm yemek bağcıyı dövmek değil. Derneğimizin adının geçmesi de çok önemli değil. Biz gençlerimizi kurtarmak istiyoruz. Gençleri kurtarmak için yola çıkan bu noktada adım atan herkesle beraber yolu yürürüz. Hayırlı bir adım varsa Temiz Toplum Derneği orada var.

3T’den uzak durulmalı (Telefon, Tablet, Televizyon)

Bir çocuk muhakeme yeteneğini ilk üç yılda kazanıyor. İlk üç yaş çocuklarımız için çok önemli. İleride bir bağımlı olmasınlar, ileride vatan haini olmasınlar, katil olmasınlar, kul hakkına riayet etsinler, topluma faydalı bireyler olsunlar istiyorsak o ilk üç yıldaki muhakeme yeteneğini kazandırmak gerekiyor. Bunun için de 3T’den uzak tutmak lazım televizyon, tablet ve telefon. Fakat bugün maalesef çocuk ağlıyor eline telefonu, tableti veriyoruz. Yemek yedirmek için televizyonda onun istediği kanalı açıyoruz. İyi bir iş yaptığımızı zannediyoruz. Ama çocuğumuzun muhakeme yeteneğini kazanmasını engellemiş oluyoruz. Benim ailelere tavsiyem ilk üç yıl çocuklarınızı teknolojiden uzak tutun, sonraki yıllarda da çocuklara kıymetli olduklarını hissettirin. Sarılın, birlikte vakit geçirin. Aynı sofranın etrafında mutlaka buluşun. Eğer bunlar yapılırsa biz toplum olarak ciddi bir mücadele ortaya koyabiliriz. Aksi takdirde popülizme yeniliriz, kapitalizm ve emperyalizmin önümüze koyduğu modeller çocuklarımızı alır götürür.

Sosyal medyada manevi değerlerimize de hakaret ediliyor

Bizim değerlerimize, kutsallarımıza hakaret edilmesine müsaade etmeyelim. Bugün ciddi bir deizm tehlikesi var. Bugün devlet büyüklerinden birisine kötü bir söz söyleseniz gök kubbeyi başınıza yıkarlar. Ama peygamberimize hakaret edilen sayfalar var sosyal medyada. Bunlarla ilgili adım atılması lazım. Çünkü çocuklarımız özellikle 0-3 yaşta muhakeme yeteneğini de kazanamadıysa kafaları karışıp yanlış yollara gitmiş oluyorlar. Bunun önüne geçebilmek adına da denetim mecrasının denetim noktasındaki zafiyetlerin ortadan kaldırılması lazım. Mutlaka, özellikle sosyal medya hesapları ve oyunlar noktasında çocuklarımızın önündeki yanlış örnekleri ortadan kaldırmaları gerekiyor.