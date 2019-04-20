Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilk atamasını yaptı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, ilk atamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Serdar İğdeler'in getirildiği bildirildi. İğdeler’in görev ataması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay yazısı beklendiği kaydedilirken, Genel Sekreter Yardımcılığı için de İçişleri Bakanlığı’ndan Mülkiye Başmüfettişi olan Teftiş Kurulu Eski Başkan Yardımcısı Cumhur Çilesiz’in talep edildiği ifade edildi.

Okunma Sayısı: 2447

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.