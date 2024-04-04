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4 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

MAZLUMDER: Paraşütle yardım insanlığı aşağılamaktır

04 Nisan 2024, Perşembe 01:25
İnsan Hakları Ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şubesi’den yapılan açıklamada, “Gökyüzünden indirilen yardımın milyonlarca insanın ihtiyacını karşılayamaması bir yana oluşan görüntü, Gazze halkını aşağılamakta, insan vicdanını bir kez daha sızlatmaktadır. Paraşütü açılmayan bazı yardım kolilerinin sebep olduğu ölüm ve yaralanmalar ise başlı başına bir trajedidir” denildi.

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın devam ettiği vurgulanan açıklamada, bombaların, tank ve topların saçtığı ölüm yanında Gazze halkının, Refah Sınır Kapısının kapalı olması nedeniyle açlıkla, susuzlukla ve hastalıkla da mücadele etmek zorunda bırakıldığını, İsrail’in giden yardımların Gazze’ye ulaşmasını engellediği vurgulandı.

Ankara - Erhan Akkaya

 

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