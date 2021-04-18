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18 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

MB’nin açıklaması tatmin etmedi

18 Nisan 2021, Pazar
Merkez Bankası Başkanı’nın 128 milyar dolar açıklaması kamuoyunu tatmin etmedi. Kılıçdaroğlu, “Yüzeysel açıklamalar toplumu ikna etmez” derken Kesici, “128 milyar dolar nerde dediğimiz rakam, Türkiye’nin bir yıllık bütçesi” hatırlatmasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 128 milyar dolar açıklamasına ilişkin olarak, “Tatmin olmadım” dedi. “Yüzeysel açıklamalar toplumu ikna etmez” diyen Kılıçdaroğlu, “Dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı?” sorularına cevap istedi.

CHP, Merkez Bankası rezervinden ‘eritildiğini” belirttiği 128 milyar doların akıbetine ilişkin iktidara yönelttiği “128 milyar dolar ne oldu?” sorusunu bir kampanyaya dönüştürdü. Şimdiye kadar pek çok AKP’li isim farklı açıklamalarda bulunurken, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu konuya ilişkin ilk kez konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Merkez Bankası bu açıklamayı çok önceden yapmalıydı. 2016’dan beri bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyor. Üstelik defalarca soruldu. En baştan itibaren bizim istediğimiz, Merkez Bankası dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı, bunları açıklaması. Yüzeysel yapılan bir açıklama toplumu tatmin etmez. Dolayısıyla biz hâlâ 128 milyar doların kimlere, hangi kur üzerinden satıldığını öğrenmek istiyoruz. Çünkü o para, bir kişinin kendi kişisel parası değil. O para, doğrudan doğruya halkın parası. 83 milyonun parasıdır ve dolayısıyla 83 milyonun da bu paranın akıbetini öğrenme hakkı vardır” ifadelerini kullandı.

Kaybolan tek 1 kuruş dahi yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun “128 milyar dolar tutarındaki rezervin eridiği” iddialarına ilişkin açıklamasını paylaştı. Altun, şunları kaydetti: “128 Milyar Dolar Kayıp’ iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek.”

Açıklama ikna edici olmadı

MAK Danışmanlık Başakın Mehmet Ali Kulat, (@malikulat) sosyal medye hasabından yaptığı değerlendirmede şöyle dedi: “Muhalefet şu ana kadar özellikle 128 Milyar algısını iyi yönetirken; ...iktidar EFRADINI CÂMİ AĞYARINI MÂNİ yani kapsamlı ve ikna edici açıklama yapamadı. İlk kez gündemi muhalefet belirliyor ve iktidar geriden gel(em)iyor.”

128 milyar dolar nedir ve nerede?

İstanbul Milletvekili (CHP) İlhan Kesici, herkesin “128 milyar dolar nedir ve nerede?” diye sorduğunu ifade ederek bu sorunun cevabının Merkez Bankası tarafından verilmesi gerektiğini hatırlattı. Kesici, Halk TV’de katıldığı programda gazetecilerin sorularını cevaplandırarak şöyle dedi:

“Bizim bu seneki bütçemiz, yani 2021 bütçesi 1.3 trilyon lira. Dolar bugün itibarıyla 8 küsür TL. 128 milyar dolar nerde dediğilmiz rakam, Türkiye’nin bir yıllık bütçesi. Türkiye’nin bir yıllık bütçesi demek Türkiye’de devletin bir sene içerisinde tüm memur maaşları, tüm emekli maaşları, tüm yatırımları, tüm faiz ödemeleri... aklınıza ne gelirse ona bedel bir rakam. Çok ciddî bir şey yani. Ortada bu kadar ciddî bira rakam var. Bunu ana muhalefet partisi başkanı soruyor. Takip edebildiğim kadarıyla Ali Babacan bey de soruyor. Ahmet Davutoğlu bey soruyor. Diğer partilerden insanlar soruyor. Gazeteciler soruyor, televizyoncular soruyor. Halk soruyor. 128 milyar dolar nedir ve nerede? Bunun bir numaralı (bilgi sahibi olan) Merkez Bankasıdır. MB Başkanı ‘Ne gürültü çıkarıyorsunuz kardeşim. Devleti de töhmet altında bırakıyorsunuz. Bu şudur, şudur, şudur. İçinizde her hangi bir babayiğit varsa, benim bu söylediklerime yanlış diyecek bir babayiğit onu arıyorum’ demesi lâzım değil mi? Onun bize böyle bir soru sorması lazım. Kim bu babayiğit, çıksın karşıma falan...” 

Dolar nerede sorusu Meclis’e taşındı

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Aytun Çıray, bir süredir gündemden düşmeyen ve büyüyerek adeta bir kampanyaya dönüşen “128 Milyar Dolar nerede?” sorusunu Meclis Başkanlığına sunduğu bir yazılı soru önergesiyle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a sordu.

Çorap değiştirir gibi

Çıray, “Artık sosyal sonuçlar doğurduğu için ekonomik kriz bir ekonomik buhrana dönüşmüştür” dedi. “Pandemiyle birlikte derinleşen kriz, çorap değiştirir gibi değişen Merkez Bankası başkanları ve en önemlisi iktidarın para politikaları ülkemizi içinden çıkılmaz bir buhrana sürüklemektedir” diyen Çıray, “2019 Mart ayından beri döviz rezervlerimizin parça parça satılmaya başlandığı ve günümüze kadar 128 milyar doların da üzerinde bir satış gerçekleştirilerek rezervlerin eritildiği açık kaynaklarda görülmekte ve ekonomi uzmanları tarafından açıkça belirtilmektedir” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Merkez Bankası, açıklama
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