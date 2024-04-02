Meclis çoğunluğunu da aldılar

31 Mart seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisleri de CHP’nin eline geçmiş görünüyor.

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Belediye Meclisi’nde CHP’nin 184, AKP’nin 130, MHP’nin de 2 üyelik kazandığını açıkladı. Ankara’da 16 ilçeyi kazanan CHP’de Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim zaferi konuşmasında, “Bu sonuçlara göre Belediye Meclisi’nde çoğunluğu kazanıyoruz” dedi. BBC Türkçe’nin haberine göre, 2019’da yapılan yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın adayları CHP’li Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Ancak iki şehirde de Büyükşehir Belediye Meclislerinde Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştı. Haber Merkezi

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