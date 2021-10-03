'Meclis devredışı'

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclisin asli yetkisi olan yasamanın Cumhurbaşkanının tahakkümünde olmasıyla birlikte TBMM’nin devredışı kaldığının altını çizdi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, TBMM’nin yeni yasama yılının başlaması dolasıyla yaptığı açıklamada, “Ülkemizin gerçeklerine gözümüzü kapatamayız. Bugün TBMM, demokratik niteliğini yitirmiş, toplumsal sorunların tartışıldığı, en doğru olanın arandığı, uzlaşma kültürünün egemen olduğu müzakereci bir işlev görmekten çok uzaktadır. Temsili demokrasinin kalbi konumundaki Meclis’in gücü iyice zayıflamış, yasama, siyasi denetim, bütçe ve temsil işlevleri bakımından etkililiğini ve verimliliğini kaybetmiştir” diye konuştu.

KANUN TEKLİFLERİ ANAYASA’YA AYKIRI OLARAK KÜLLİYE’DE HAZIRLANMAKTADIR

Meclisin asli yetkisi olan yasama yetkisinin fiiliyatta Cumhurbaşkanının tahakkümünde olduğunu ifade eden Yeneroğlu, “Külliye’de hazırlanan metinler, kanun teklifi olarak adlandırılsa da tasarı niteliğindedir ve Anayasa aykırı olarak yürütme tarafından hazırlanıp Meclise gönderilmekte, komisyonlarda ve Genel Kurul’da sağlıklı bir müzakere sürecine imkân verilmemekte, nitelikli bir kanun yapım sürecine riayet edilmemektedir. Nitekim 27. Yasama döneminde iktidar ve küçük ortağı 572, muhalefet ise 3.076 kanun teklifi sunmasına rağmen genel kurulda sadece AK Parti’nin sunduğu 172 kanun teklifi kabul edilmiştir” diye konuştu.

‘MECLİSİN İKTİDARI DENETLEME YETKİSİ TAMAMEN ELİNDEN ALINMIŞ’

Meclisin iktidarı denetleme yetkisi tamamen elinden alındığınıda söyleyen Yeneroğlu şunları söyledi: “Milletvekilleri bakanlara sözlü soru soramamakta, Anayasa’da mevcut olan yazılı soru önergesi kurumu dahi tamamen işlerliğini kaybetmiştir. Milletvekillerinin geçen yasama yılında bakanlara yönelttiği 14 bin 223 soru önergesinden yalnızca 1244 tanesine zamanında cevap verilmiştir. 5367 tanesi süresi geçtikten sonra cevaplanmış 6239 tanesi ise cevaplanmamış durumdadır. Verilen cevaplar ise genellikle anayasal süre olan 15 gün geçirildikten çok sonra ve anlamlı bir içerik olmadan verilmektedir.”