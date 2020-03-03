Meclis’in zorlu imtihanı

Meclis, İdlib’de 36 askerin şehit edilmesinin ardından bugün toplanıyor. Toplantının çok geç olduğu eleştirileri yapılırken, Meclis’in süreçte bypass edilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Meclis’in İdlib’de 36 askerin şehit olduğu saldırının hemen sonrasında toplanmaması eleştirilere sebep oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un güvenlik zirvesine katılmasına CHP tepki gösterdi. CHP’nin eleştirilerine cevap veren Altun, yeni sistemle beraber bakanlık ve başkanlıkların Cumhurbaşkanının inisiyatifinde yürütme görevine dahil olduklarını söyledi. Altun’un bu açıklamaları ‘Meclis’in bypass edildiği’ şeklinde yorumlandı. Bugün toplanıyor TBMM Genel Kurulu, bugün gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib’deki gelişmeleri ele alacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis’e bilgi verecek. Daha sonra AKP’nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek. Akar ve Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib’deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.

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