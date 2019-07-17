CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, halkın sorunlarının çözülmeden Meclisin tatile girmemesi için çağrıda bulundu.

Meclis tatile giriyor Gürer, “Meclis halkın sorunlarını çözmek için vardır, çalışmalıdır. 8 milyon işsiz varken Meclis niye tatile giriyor?” dedi. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülmeden Meclisin tatile girmemesi gerektiğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “3600 ek gösterge çıkarılmadan, emeklilerin intibak yasası çıkarılmadan, taşeronda kalanlara kadro verilmeden, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları çözülmeden Meclis tatile girmesin” dedi. Ankara – Yeni Asya

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