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5 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Meclis ve yargı hem var, hem yok

05 Ekim 2020, Pazartesi
İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Parlamento hem var hem yok, yargı hem var hem yok. Bunlar görünüşte var esasen yok” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Artı Hafta Sonu programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu’nun değerlendirmeleri şu şekilde oldu: “AKP’nin uzun zamandır yöneldiği başka bir strateji var. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Türkiye’de rejimi değiştirdiler, Anayasayı değiştirdiler yeni bir sistem kurdular ve o sistemi de Erdoğan’ın siyasi ikbaline göre şekillendirdiler. Partili Cumhurbaşkanlığını, parlamentonun zayıfladığı ve diğer denge ve denetleme kurullarının zayıfladığı ve otoritenin giderek tek bir insanda toplandığı bir sistem şekillendirdiler. Kendisi dışındaki bütün eğilimleri dışlıyor. Parlamento hem var hem yok, yargı hem var hem yok. Bunlar görünüşte var esasen yok.”

12 Eylül’de bile böyle olmamıştı

“Muhalefete öyle bir pozisyon çiziyorlar ki, bakın siz bu zulme karşı sesinizi çıkarırsanız terörle işbirliği yapıyorsunuz” diyen Tanrıkulu, devamında şunları söyledi: “Karşı çıkmazsanız Kürt seçmene bakın sizi yalnız bıraktılar diyerek bir ikilem çiziyor. Biz yönümüzü adaletten yana, demokrasiden yana ve otokrat bu yönetime karşı ortak bir mücadeleden yana kurmalıyız.” Tanrıkulu yargının iktidarın yürütme organı haline geldiğini söyleyerek, “Bizim kabul etmediğimiz mesele şudur yargı 40 yıl 12 Eylül’de dahil yargı hiç bir zaman böyle olmamıştı. Oradaki yargı düzeninden daha berbat bir yargı ortamı var. İktidarın, yürütme organının bir parçası haline gelmiş bir yargı var ve bunu göstermekten de çekilmiyorlar. Bu çok görünür bir şekilde yapılıyor, bir eksiklik ve ya yanlışlık değil bunu görünmesini istiyorlar saklamıyorlar da” ifadelerini kullandı.

 

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