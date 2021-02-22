Medyada bir boşluğu dolduruyor, çizgisini sapmadan sürdürmesi kutlanası bir başarı

Faruk Bildirici (Medya Ombudsmanı)

Yeni Asya bir misyon gazetesi. Ama güç odaklarına ve özellikle de siyasî iktidara karşı eleştirel gazetecilik çizgisini taviz vermeden sürdürüyor. Bağımsızlığını her koşulda korumaya özen gösteriyor. Haberlerinde nesnel yaklaşımdan ve serinkanlı dil kullanmaktan vazgeçmiyor. Bu haliyle de Türkiye medyasında bir boşluğu dolduruyor. Bütünleştiği okur kitlesine nefes oluyor.

Bizim ülkemizde 50 yıllık gazete sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Yeni Asya’nın da 52 yıldır aynı çizgisini bir kırılma, bir sapma yaşanmadan sürdürebilmesi kutlanası bir başarıdır. Artık bu gazetenin köklendiğini, eskiyle kıyaslanmayacak ölçüde direngen bir yapıya kavuştuğunu gösterir. Haberleriniz daim olsun.