"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Medyada bir boşluğu dolduruyor, çizgisini sapmadan sürdürmesi kutlanası bir başarı

22 Şubat 2021, Pazartesi 11:35
Faruk Bildirici (Medya Ombudsmanı)

Yeni Asya bir misyon gazetesi. Ama güç odaklarına ve özellikle de siyasî iktidara karşı eleştirel gazetecilik çizgisini taviz vermeden sürdürüyor. Bağımsızlığını her koşulda korumaya özen gösteriyor. Haberlerinde nesnel yaklaşımdan ve serinkanlı dil kullanmaktan vazgeçmiyor. Bu haliyle de Türkiye medyasında bir boşluğu dolduruyor. Bütünleştiği okur kitlesine nefes oluyor.

Bizim ülkemizde 50 yıllık gazete sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Yeni Asya’nın da 52 yıldır aynı çizgisini bir kırılma, bir sapma yaşanmadan sürdürebilmesi kutlanası bir başarıdır. Artık bu gazetenin köklendiğini, eskiyle kıyaslanmayacak ölçüde direngen bir yapıya kavuştuğunu gösterir. Haberleriniz daim olsun. 

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni Asya’nın başarısının 3 sırrı

    Demokratlara hasbî desteği için müteşekkiriz

    Demokrasi mücadelemize katkılarını takdirle karşılıyorum

    Duruşuyla umudumuzun adreslerinden biri

    Baskılara rağmen susturulamayan ses, gerçek demokrasinin öncüsü

    Demokrasi, hak ve hürriyet mücadelesinin gazetesi

    Demokrasi için önemli katkılar sundu

    Duyarlı gazetecilikte hep en iyiyi hedefleyen gazete

    Bedel ödedi, ama kalemini satmadı

    Medyada bir boşluğu dolduruyor, çizgisini sapmadan sürdürmesi kutlanası bir başarı

    Gazetecilik mesleğine değer katıyor

    Yeni Asya’nın varlığı çok değerli ve anlamlı

    Hukuk ve adaleti savunan tutumuyla öne çıktı

    Baskı döneminde farklı ses olmak değerlidir

    Kutluyorum

    Darbe ve operasyonlar, ölçülerinden saptıramadı

    Umut veren bir yayın organı

    Çok sesliliğin en önemli unsurlarından biri

    Hep demokrasi ve ahlâkın yanında

    Haksız güçlülere karşı haklı güçsüzleri savundu

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Belâların son bulması için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Daima yapıcı olduk
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Bu sese kulak verin
    Süleyman KÖSMENE

    Soru ve cevaplarla hizmet esaslarımız - 1
    Şükrü BULUT

    Feminizm, kültürel Marksizm eteğini Franfurt okulunda giydi
    Yeni Asya'dan Size

    52. yıla girerken
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeni Asya’nın güçlü bağışıklık sistemi
    📷
    Genel

    Adalet ve demokrasiyi her zaman herkes için savunduk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.