Mehmet Kovancı tedavi altında

Yeni Asya AŞ Yönetim Kurulu eski üyelerimizden ve Çorum eski Temsilcimiz Mehmet Kovancı, Perşembe günü geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Kovancı, beyinde pıhtı atma sonucu tedavi altına alındı. Yoğun bakımdan sonra normal servise alınan Kovancı’nın şuurunun yerinde olduğu ve bir müddet hastanede tedavi edileceği belirtildi. Ağabeyimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, Allah’dan âcil şifalar diliyoruz. *** Kudsî pazar ‘’Uhrevî ticaretin kudsî pazarı’’ üç ay. Rabbimin ikramından almalıyız pek çok pay. Bundan gafil olanın vay haline vay ki vay. Fıtrat ayarlarına dönmek ise çok kolay. ‘’Ehl-i hakikat için mümtaz bir meşherdir’’ bil. Rabbimin bu lütfuna huzurunda hep eğil. Seksen sene bir ömür hiçte az bir şey değil. Şuhur-u Selâseden olmayalım hiç gafil. Recep ekim ayıdır, uhrevî tohum ekin. Şaban bakım ayıdır hadi çok emek verin. Ramazan hasat ayı mahsulü topla derin. Rıza-i İlâhiyle Cennete postu serin. Rabbim başka vakitte bire on veririm der. Recep ayında ise bire yüzden geçer. Şaban ayında ise bire üç yüzden geçer. Mübarek Ramazanda Rabbim bire bin seçer Çok sevaplı ibadet, aylarıdır bu aylar. İhya edersen eğer ziyade olsun paylar. Gaflet edersen eğer fayda vermez ah, vahlar. Bu aylar büyük fırsat boşa gitmez çabalar. MEHMET KOVANCI

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