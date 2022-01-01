Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak’ta

Asgari ücretin belli olmasından sonra memur ve emekli zam oranının açıklanacağı günü bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılının Aralık ayı enflasyonunu yarın saat 10.00’da açıklayacak. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak. SSK ve Bağ-kur emeklilerinin de zam oranları 3 Ocak’ta belli olacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

Ne kadar olması bekleniyor?

Maaşlar 2021’in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. AA Finans Anketi’ndeki yüzde 30.05’lik 2021 yılı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur’luların zammı yüzde 19.91 olacak. Buna hesaplamaya göre en düşük emekli aylığı; çiftçilerde bin 867 liradan 2 bin 239, esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 818, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 146, 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarda bin 626 liradan bin 950 liraya çıkacak. Ayrıca ekstra iyileştirme de yapılması bekleniyor. Memur maaş katsayısına yüzde 5’lik zamma ilâveten, 2021’in ikinci yarısındaki TÜFE’nin yüzde 3’ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. 6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyon farkı bekleniyor. Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 279 liraya yükselecek. Maaş katsayısındaki artış aile yardımına da yansırken; zam tahminine göre eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olanın ödemesi 717,41 liraya çıkacak.

Haber Merkezi