Metin Feyzioğlu: Yargı yıkılırsa altında kalırız

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Yargı hepimizin, yıkılırsa altında kalırız. Çünkü yargı devletin taşıyıcı sütunudur." dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, geleceğe umutla bakılması gerektiğini belirterek, "Umutsuzluk yapmanın, yıkmanın kimseye bir faydası yok, bu millete bir faydası yok. On milyonlarca insan bizden umut istiyor, bizden çözüm istiyor. Biz de bunun için çalışmaya devam etmek zorundayız. Yargı hepimizin, yıkılırsa altında kalırız. Çünkü yargı devletin taşıyıcı sütunudur." dedi.

Feyzioğlu, yargının on yıllardır birikmiş çok sorunun olduğunu ve bunun bu günün ve dünün meselesi olmadığını belirterek, birikmiş bu sorunlar yumağını çözebilmek için çözüm odaklı yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

İdeolojik yaklaşımlarla hiçbir sorunu çözemediklerini ve bundan sonra da çözemeyeceklerini anlatan Feyzioğlu, "Biz de eleştiriyoruz ama eleştirirken çözüm de üretiyoruz. Çünkü yıkması çok kolay ama yapmak dersek onun için daha büyük bir mücadele vermemiz, birbirimizi anlamamız ve birlikte çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığının son yıllarda çok ciddi bir işbirliği içerisinde olduğunu vurgulayarak, bu yapıcı işbirliğinin sonuçlarından vatandaşlar, hakimler, savcılar ve avukatların yararlandığını kaydetti.