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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

MGK toplantısı yarın

01 Haziran 2021, Salı 10:00
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

Yılın üçüncü toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere çeşitli stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının, toplantının önemli gündem maddelerinden olacağı tahmin ediliyor.

Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetler ile Libya'daki son durum ve Suriye'deki gelişmelerin de toplantıda ele alınması öngörülüyor.

Toplantıda, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de masaya yatırılarak Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bekleniyor. Brüksel'de 14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Mehmetçiğin NATO'daki görevlerinin de masadaki konular arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşüleceği öngörülüyor.

AA

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