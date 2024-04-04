Milli irade gasbı YSK'dan döndü

VAN İL SEÇİM KURULUNUN İKİNCİ SIRADAKİ AKP'Lİ ADAYA VERDİĞİ MAZBATA DEM PARTİLİ ZEYDAN'A İADE EDİLECEK.

YSK İADEYE KARAR VERDİ Yüksek Seçim Kurulu, oy çokluğu ile Van'da mazbatanın seçimde yüzde 55 oy alarak birinci olan DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Van İl Seçim Kurulu, mazbatayı en çok oy alan ikinci sıradaki AKP adayı Abdullah Arvas'a vermişti. İTİRAZ KABUL EDİLDİ DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, partisinin yaptığı itiraz üzerine YSK’nın Van İl Seçim Kurulunun aldığı kararı kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan’a verilmesine karar verdiğini duyurdu. YSK’nın kararı 4'e karşı 7 oyla alındı.

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