Milyoner sayısı bir yılda 202 bin kişi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olan mudi sayısı, son bir yılda 202 bin kişilik artışla 511 bin 685’e yükseldi.

Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 309 bin 730 kişiydi. 2020 Kasım döneminde hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olanların serveti, 1 trilyon 985 milyar 987 milyon TL’den, bu yıl Kasım döneminde 3 trilyon 246 milyar 796 milyon liraya yükseldi. BDDK’nın yayınladığı verilerine göre; yurt içinde ve yurt dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı, 2021 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 arttı. Milyonerlerin toplam mevduatı ise son bir yılda 1 trilyon 260 milyar 809 milyon TL yükseldi. Milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 6 milyon 345 bin lira seviyesinde. Ankara - Anka

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