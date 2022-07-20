MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

AA

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