MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekata ilişkin bilgi verildi. Açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. AA

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.