MSB öldürülen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen militanların toplam sayısının 415'e ulaştığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Fırat'ın doğusunda icra edilen ve dördüncü gününe giren Barış Pınarı Harekâtı’nın gece boyunca da başarıyla sürdürüldüğü, PKK/PYD mevzilerinın etkili şekilde karadan ve havadan vurulduğu dile getirildi.
Açıklamada 'etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının' da 415'e ulaştığı ifade edildi.