MSB öldürülen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen militanların toplam sayısının 415'e ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Fırat'ın doğusunda icra edilen ve dördüncü gününe giren Barış Pınarı Harekâtı’nın gece boyunca da başarıyla sürdürüldüğü, PKK/PYD mevzilerinın etkili şekilde karadan ve havadan vurulduğu dile getirildi. Açıklamada 'etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının' da 415'e ulaştığı ifade edildi.



Okunma Sayısı: 125

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.