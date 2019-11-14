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14 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

MSB: Türk ve Rus unsurları altıncı kara devriyesini de tamamladı

14 Kasım 2019, Perşembe 13:35
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü altıncı kara devriyesinin tamamlandığını bildirdi.

Türk ve Rus askeri unsurlarının 6'ncı ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye'de gerçekleştirildi.

 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6'ncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler: msb
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