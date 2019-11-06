MSB: YPG’den son 24 saatte 11 taciz saldırısı yapıldı

MillÎ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde YPG’lilerin son 24 saatte çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere 11 taciz saldırısı yaptığını duyurdu.

Diken’de yer alan habere göre, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi: “TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz- saldırı gerçekleştirdi.”

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