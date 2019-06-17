Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yurt genelindeki merkezi camilerde öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın tüm merkezi camilerde öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kıldırılacak. Gıyabi cenaze namazı, yarın yurt genelindeki tüm merkezi camilerde öğle namazını müteakip kılınacak. Erbaş, Hacı Bayram Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazını bizzat kıldıracak. "Ümmetin başı sağ olsun" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise, şu ifadelere yer verdi: "Müstakim duruşu ve onurlu mücadelesiyle asil bir tavrın ve mümince bir hayatın örneği olan Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, maruz kaldığı zulüm ve baskıyla yaşadığı zor şartlar altında Hakk'a yürüdü. Yüce Rabbimiz şehadetini kabul eylesin. Ümmetin başı sağ olsun." Mescid-i Aksa'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Harem-i Şerif'te kılınan yatsı namazından sonra eline mikrofonu alan bir Filistinli, Mursi'nin vefat ettiğini duyurarak, gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirtti. Hep birlikte Mursi için dua eden Filistinliler, daha sonra gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından cemaat sessizce dağıldı. AA

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