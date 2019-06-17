"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacak

17 Haziran 2019, Pazartesi 23:27
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yurt genelindeki merkezi camilerde öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın tüm merkezi camilerde öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kıldırılacak. 

Gıyabi cenaze namazı, yarın yurt genelindeki tüm merkezi camilerde öğle namazını müteakip kılınacak. 

Erbaş, Hacı Bayram Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazını bizzat kıldıracak. 

"Ümmetin başı sağ olsun"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise, şu ifadelere yer verdi:

"Müstakim duruşu ve onurlu mücadelesiyle asil bir tavrın ve mümince bir hayatın örneği olan Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, maruz kaldığı zulüm ve baskıyla yaşadığı zor şartlar altında Hakk'a yürüdü. Yüce Rabbimiz şehadetini kabul eylesin. Ümmetin başı sağ olsun." 

Mescid-i Aksa'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Harem-i Şerif'te kılınan yatsı namazından sonra eline mikrofonu alan bir Filistinli, Mursi'nin vefat ettiğini duyurarak, gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirtti.

Hep birlikte Mursi için dua eden Filistinliler, daha sonra gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından cemaat sessizce dağıldı.

AA

Etiketler: Muhammed Mursi, Mısır, cenaze
Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uluslararası Af Örgütü'nden 'Mursi'nin ölümü soruşturulsun' çağrısı

    Demokrasi kapısı açıldı

    İki aday iki yorum

    Türkiye gündeminin en hassas konularından biri: Suriyeli sığınmacılar

    Eski yarbay Mehmet Alkan beraat etti

    Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacak

    Karadaği: Mursi ölmedi, yavaş yavaş öldürüldü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

    Arap Birliği: Türkiye Siyasal İslam'ı teşvik ediyor

    Mısır'da Mursi'nin vefatı nedeniyle alarm durumu ilan edildi

    Müslüman gibi yaşamak

    Gözlerinizi teknolojiden korumak için 15 teklif

    Demirel duâlarla anıldı

    Muhammed Mursi mahkeme salonunda vefat etti

    Suriye’de tehlikeli tırmanış

    Paketler niye sonuç vermiyor?

    Her dört gençten biri işsiz

    Konut satışları geçen yıla göre yüzde 20 azaldı

    AB'den Sudan halkına 'şiddeti durdurun' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Demokrasi kapısı açıldı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demirel’den bir Said Nursî hatırası
    Genel

    İki aday iki yorum
    Ahmet BATTAL

    Doğru ve orta yol, üçüncü yol...
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, kalplere kuvvet ve gıda; ruhlara şifadır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bunları yapabiliriz
    Genel

    Türkiye gündeminin en hassas konularından biri: Suriyeli sığınmacılar
    Halil ELİTOK

    Darü’l-Erkam: İman okulu
    Süleyman KÖSMENE

    Temsil, tebliğ ve tesbih üzerine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.