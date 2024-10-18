Mülakat, gençlere gönül koyduran bir zehirdir

Gelecek-Saadet Grubu İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, mülakat sisteminin adaletin ve liyakatin önünde büyük bir engel oluşturduğunu belirterek, “Mülakat, gençlere bu ülkede gönül koyduran bir zehirdir” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın mülakatsız personel alımı uygulamasını örnek gösteren Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2.393 personel alımını yalnızca KPSS puanına dayalı olarak yapmasının adalet ve liyakat açısından olumlu bir adım olduğunu belirterek, “Demek ki olabiliyormuş” diye konuştu. Bu uygulamanın diğer bakanlıklar, özellikle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından da örnek alınması gerektiğini vurgulan Şahin, mülakat sisteminin adaletin ve liyakatin önünde büyük bir engel oluşturduğunu söyledi. “Mülakat, gençlere bu ülkede gönül koyduran bir zehirdir” diyen Şahin, öğretmen adaylarının mülakat puanlarıyla KPSS puanları arasında oluşan bölgesel farklılıkların büyük bir haksızlığa yol açtığını, bu duruma acilen son verilmesi gerektiğini söyledi. Öğretmen adaylarının KPSS puanı ile mülakat puanlarının eşit olacağı bir sistemin hayata geçirilmesini teklif eden Şahin, bu şekilde eğitimde adaletin sağlanabileceğini belirtti. ANKARA - MEHMET KARA

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