Murat Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümü 5 yıl içinde yapılacak

Kentsel Dönüşüm Eylem Planını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kentsel Dönüşüm Planını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız." dedi.

Kurum, "2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında." diye konuştu.

'65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz'

Bakan Kurum, "25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağını açıkladı.

Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade edilmeyeceğini söyleyen Bakan Kurum, "81 ilde mevzuata aykırı yapıların yıkımını etaplar halinde gerçekleştireceğiz. İstanbul'da da bu süreçte hem valilik hem de belediyeler çok önemli bir süreci yürütüyorlar." dedi.