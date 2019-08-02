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2 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Muzaffer Arslan’ı rahmetle anıyoruz

02 Ağustos 2019, Cuma
Risale-i Nur Talebelerinden Muzaffer Arslan’ı vefat yıl dönümünde duÂlarla anıyoruz.

Risale-i Nur Talebelerinden Muzaffer Arslan, 1928 senesinde Erzurum’un İspir İlçesinin Gaziler Köyü’nde dünyaya geldi. 1950 senesinde Risâle-i Nurlar’ı İzmir’de tanımıştır. Alsancak DDY’de üç sene çalıştıktan sonra, 1954’de istifa edip ayrılmış. Manisa’da askerlik yapmakta olan Abdullah Yeğin Ağabeyin teklifiyle 1954 başlarında Manisa’ya yerleşmiş. Artık, bu andan itibaren kendi dünyasını, insanların âhiretleri için fedâ etmeye karar vermiş. Bundan sonra bütün mesaisini Kur’ân ve iman hizmetlerine adamış.

Köy köy Nurları dağıtmıştı

 

Muzaffer Arslan, seyyar olarak Risâle-i Nur dağıtma işine başlayarak, bütün Türkiye’yi il il; kasaba kasaba; köy köy dolaşmaya başlamış. Bütün Anadolu’ya senelerce, bir ömür boyunca iki elinde, iki ağır tahta bavul ile her yerde Risâle-i Nurlar’ı neşretmiş, mahiyetini insanlara anlatarak dağıtmıştır. Bütün bunları Hz. Üstad’la veya Üstadın yanındaki talebelerle sık sık görüşerek, istişareyle yapmış. Muzaffer Arslan, kendi hatırasını şöyle aktarıyor: “Anadolu’da kitapları nazara verdiğimiz kadar Bediüzzaman’ın makamı üzerinde ve ahir zamandaki eşhas-ı mühime üzerinde duruyordum. Bu sebeple 5. Şuâ’yı çok okuyordum. Aslında 5. Şuâ en evvel okunacak mesele değildir; ama ben 1950-60 arasında o zaman her gittiğim yerde onu okuyordum.” Muzaffer Arslan, 2 Ağustos 2007 tarihinde vefat etmiştir. Bu vesileyle vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. 

İstanbul – Yeni Asya 

Etiketler: nur talebeleri
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