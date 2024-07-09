Neden rötarlar yaşanıyor?

Son günlerde, yaşanan rötarlar nedeniyle uçakla seyahat etmek eziyete dönüştü. Peki uçuşlarda yaşanan rötarların gerçek sebebi ne? HTK-SEN, BU DURUMU açıklayan bir metin yayımladı.

Hava araçlarının havadaki ve havaalanındaki trafiğinin emniyetli, düzenli, hızlı bir şekilde akışını sağlayan Hava Trafik Kontrolörleri, kazanılmış özlük haklarını alamıyor. 2023 Eylül ayı sonunda, özlük hakları konusuna dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak maksadıyla İnisiyatif Almadan Çalışma (İAÇ) başlatan kontrolörler 2023 Kasım ayında gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde özlük haklarına dair taleplerinin yerine getirileceği sözü verilmesi üzerine İAÇ faaliyetine ara verdi. Seçim sonrası Meclis’te görüşülen Sivil Havacılık torba yasası içerisinde bulunan Hava Trafik kontrolörleri için vaad edilen iyileştirmelerin yapılmamasıyla mağduriyetleri artan kontrolörler; İAÇ sürecine yeniden başladılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası, (HTK-SEN) Hava Trafik Kontrolörleri’nin bu çalışma (İAÇ) şeklini neden gerçekleştirdiklerini açıklayan bir metin yayımladı.

Kontrolörler mağdur ediliyor

HTK-SEN’in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Seçim sonrası TBMM’ye sevk edilen torba yasada bahsi geçen maddeyle birlikte 3 ayrı maddenin yer alacağı vaad edilmişken, yalnızca geçmişte yapılan hatanın telafisi niteliğindeki bir ek ödeme maddesine yer verildi. Ek ödeme maddesi de TBMM komisyon görüşmeleri esnasında, çoğunlukla maliyeti karşılanmayan birimleri temsil eden STK’ların baskısı ve maddenin ilgili kurum tarafından savunulmaması akabinde iptal edildi. Gösterilen iyi niyete ve aylarca sabırla beklenilmesine karşın, ilgililerce hava trafik kontrolörleri büyük bir beklentiye sokulup en nihayetinde hiçbir vaat yerine getirilmeyerek derin bir hayal kırıklığına uğratıldı. Halihazırda da kolaylıkla çözümlenebilecek talepler için çalışma yapmak yerine, İAÇ süreci “etkisi yok” denilerek görmezden gelinmekte, başka hiçbir somut adım atılmamaktadır. Verilen sözleri yok sayma, emeğin karşılığı ısrarla vermeme, faaliyetin etkilerini görmezden gelme vb. reflekslerle bu sorun çözülmeyecek, haklı talepler karşılık buluncaya dek İAÇ devam edecektir. İAÇ’nin beraberinde getirdiği her türlü netice, bu sorunu çözümsüz bırakan ilgililerin mesuliyetindedir.”

İstanbul - Seyhan Şentürk