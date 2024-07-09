"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Neden rötarlar yaşanıyor?

09 Temmuz 2024, Salı 19:51
Son günlerde, yaşanan rötarlar nedeniyle uçakla seyahat etmek eziyete dönüştü. Peki uçuşlarda yaşanan rötarların gerçek sebebi ne? HTK-SEN, BU DURUMU açıklayan bir metin yayımladı.

Hava araçlarının havadaki ve havaalanındaki trafiğinin emniyetli, düzenli, hızlı bir şekilde akışını sağlayan Hava Trafik Kontrolörleri, kazanılmış özlük haklarını alamıyor. 2023 Eylül ayı sonunda, özlük hakları konusuna dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak maksadıyla İnisiyatif Almadan Çalışma (İAÇ) başlatan kontrolörler 2023 Kasım ayında gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde özlük haklarına dair taleplerinin yerine getirileceği sözü verilmesi üzerine İAÇ faaliyetine ara verdi. Seçim sonrası Meclis’te görüşülen Sivil Havacılık torba yasası içerisinde bulunan Hava Trafik kontrolörleri için vaad edilen iyileştirmelerin yapılmamasıyla mağduriyetleri artan kontrolörler; İAÇ sürecine yeniden başladılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası, (HTK-SEN) Hava Trafik Kontrolörleri’nin bu çalışma (İAÇ) şeklini neden gerçekleştirdiklerini açıklayan bir metin yayımladı. 

Kontrolörler mağdur ediliyor

HTK-SEN’in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Seçim sonrası TBMM’ye sevk edilen torba yasada bahsi geçen maddeyle birlikte 3 ayrı maddenin yer alacağı vaad edilmişken, yalnızca geçmişte yapılan hatanın telafisi niteliğindeki bir ek ödeme maddesine yer verildi. Ek ödeme maddesi de TBMM komisyon görüşmeleri esnasında, çoğunlukla maliyeti karşılanmayan birimleri temsil eden STK’ların baskısı ve maddenin ilgili kurum tarafından savunulmaması akabinde iptal edildi. Gösterilen iyi niyete ve aylarca sabırla beklenilmesine karşın, ilgililerce hava trafik kontrolörleri büyük bir beklentiye sokulup en nihayetinde hiçbir vaat yerine getirilmeyerek derin bir hayal kırıklığına uğratıldı. Halihazırda da kolaylıkla çözümlenebilecek talepler için çalışma yapmak yerine, İAÇ süreci “etkisi yok” denilerek görmezden gelinmekte, başka hiçbir somut adım atılmamaktadır. Verilen sözleri yok sayma, emeğin karşılığı ısrarla vermeme, faaliyetin etkilerini görmezden gelme vb. reflekslerle bu sorun çözülmeyecek, haklı talepler karşılık buluncaya dek İAÇ devam edecektir. İAÇ’nin beraberinde getirdiği her türlü netice, bu sorunu çözümsüz bırakan ilgililerin mesuliyetindedir.”

İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 472
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toptancı suçlamalar günah ve suçtur

    'Parkinson uzmanı bir doktor Beyaz Saray'ı 8 kez ziyaret etti'

    Sağlık çalışanları adaletsizlikle karşı karşıya

    Haziran’da sıcaklık rekoru kırıldı

    Neden rötarlar yaşanıyor?

    Jet yakıtı temini uluslararası kuralmış!

    DP’den Suriye ile normalleşme soruları

    Zamlar kontak kapattırıyor

    Fransa’da siyaset üçe bölündü

    En düşük kazanç bizde

    Ötelenen zamlar Temmuz enflasyonunu etkileyecek

    ÖSO ne olacak?

    Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın: Beni bilim adamı yapan Kur’an-ı Kerim’dir

    İsrail'e gösteremediği tepkiyi Rusya'ya gösterdi

    Aşırı sıcaklık sebebiyle mekanizması bozuldu

    Mısır: UNRWA'ya alternatif kabul etmeyeceğiz

    Rusya'nın füze saldırılarında ölü sayısı 36'ya yükseldi - Ukrayna BMGK'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

    Texas'ta 1 milyonu aşkın hane ve iş yeri elektriksiz kaldı

    Türksat 6A uzaya fırlatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millî irade yaftası
    Genel

    'Parkinson uzmanı bir doktor Beyaz Saray'ı 8 kez ziyaret etti'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Sen enâyi değilsin!
    Misbah ERATİLLA

    Sevginin rengi
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışa kanun kılıfı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hazret-i Musa’nın (as) kıssasından kadın modelleri
    Cevher İLHAN

    “Gri liste” başarısı!
    Genel

    Kastamonu'da Bediüzzaman Mevlidi
    Risale-i Nur'dan

    Irkçılık öyle bir felâket ki

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.