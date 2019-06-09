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9 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

O uçağa Zeybekci de Yıldırım da binmiş

09 Haziran 2019, Pazar 17:53
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Koç Grubu’na ait uçakla seyahat ettiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Koç Holding’den cevap geldi. Koç Holding, bir açıklama yayınladı.

3 Mart’ta Yıldırım da helikopter kiraladı

Soylu’nun “Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim’deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar” şeklindeki ifadelerinin ‘talihsiz’ olduğunu belirten holding, açıklamasında İmamoğlu’nun Setair özel havacılık şirketi aracılığı ile söz konusu uçağı kiraladığını belirtti. Koç Holding, AKP’li Binali Yıldırım’ın da 3 Mart’ta kendilerinden helikopter kiraladığının altını çizdi.

Talihsiz açıklamaları üzülerek takip ediyoruz

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mayıs’ta Samsun, 4-5 Haziran’da Trabzon ve Ordu seyahatlerinde şirketimiz Setair uçakları ile yolculuklarını gerçekleştirmiş olmasına ilişkin son birkaç gündür sosyal medya üzerinden yayılan iftiraların, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip etmekteyiz. Havacılık sektöründe 1990’dan bu yana hizmet veren şirketimiz Setair, ticari bir işletmedir. Bugüne dek siyasî parti temsilcileri ve iş dünyasının da aralarında bulunduğu çok sayıda özel ve tüzel kişiye uçakları ve helikopterleri ile havacılık hizmeti sunmuş, çeşitli uçuşlarda devlet erkânımızı da ağırlamıştır. Oluşan mevcut gündem itibariyle bu durumu izah ediyor olmaktan ötürü de hicap duyuyoruz. Yöneltilen tüm suçlamaları reddediyoruz.”

Zeybekci de kullanmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na Koç Grubu’na ait uçağın tahsis edildiği iddia etmişti. Ancak Koç Holding’e bağlı Setair’in aynı uçağını eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de, 2017 yılında Kars ziyaretinde kullandığı ortaya çıktı. Koç Holding’e bağlı Set Air Havayolu firmasına ait TC-RMK kuyruk tescilli jet, firmanın sitesinde kiralanabilecek uçaklar arasında yer alıyor. Bu konuşmanın ardından çok sayıda sosyal medya kullacısı habere konu olan jetin herkes tarafından kiralanabileceğini belirterek 2017 yılında eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin aynı uçakla yaptığı Kars ziyaretinden fotoğrafları paylaştılar. AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım ise, Ramazan Bayramı boyunca Anadolu şehirlerine yaptığı uçuşlarda Çalık Grubu’na ait uçakla seyahat etmişti.

Etiketler: imamoğlu, zeybekci, yıldırım, uçak, helikopter, koç holding
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