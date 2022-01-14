O videoya erişim engeli

Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın ölümünden önce çektiği videoyu ihtiva eden paylaşımlara erişim engeli kararı aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Kara’nın çektiği videonun sosyal medyada ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla yasal girişimde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu ihtiva eden paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir.” Ankara - Recep Gören

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