O zaman vatandaşa sigorta primi ödettirmeyin

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 52 ilâcı geri ödeme listesinden çıkarmasına tepki gösteren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “O zaman vatandaşa ve çalışanlara da sigorta primi ödettirmeyeceksiniz. Eczanelerde de böyle, hastanelerde de böyle. Hastanelerde bin liralık ameliyata, vatandaştan 40 bin lira para isteniyor” dedi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç ise “Pandemi döneminde vatandaşlar tarafından çok yaygın olarak kullanılan ve fiyatları 15-50 lira arasında değişen 52 ilâcın bedelinin SGK tarafından ödenmemesiyle birlikte vatandaşlar bu ilâçları cepten ödeme ile alabileceklerdir” diye konuştu. SGK, 52 ilâcı geri ödeme listesinden çıkardı. Ayrıca bu ilâçlara eşdeğer ilâçlar için taban fiyat uygulamasını da yüzde10’dan yüzde 5’e düşürdü. Böylece eşdeğer ilâçlar için vatandaşların yüzde 5 daha fazla fiyat farkı ödemesi gerekecek.

Doktor Ergün Demir de şimdi serbest piyasanın insafına bırakılan ilâçların yurttaşa daha pahalıya satılacağını kaydederek, şu yorumda bulundu: “Geri ödeme listesinden çıkarılan bu ilâçlar, şimdi serbest piyasa kurallarına göre daha fazla bedelle satılacaktır. Fiili olarak reçetesiz ilaca dönüşecek bu ilâçlar, Tarım Bakanlığı izni ile doğal ürün olarak eczane dışında da satılabileceklerdir. Sosyal Güvenlik Kurumu, finansal krizine çare olarak tasarruf adı altında vatandaşın ilâcına göz dikmiştir. Hangi ölçüte göre gereksiz bulunduğu anlaşılmayan bu ilâçların geri ödeme listesinden çıkartılma kararını verenler, muhtemelen sağlıkçı değildir. Benzer bir gerekçe ile iki yıl önce bu tasarruf modeli öksürük şuruplarında denenmiş; ancak uygulamanın sonucunda daha pahalı ilaçların reçetelendiği ve tasarruf değil bir artışın olduğu görülmüştür.”

Ankara - anka

