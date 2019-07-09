ODTÜ’de ağaçların kesimi durduruldu

ODTÜ kampusü içerisine Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YKYK) yurdu yapılmasına karşı çıkan ve 55 gündür nöbet tutan öğrencilere polis Pazartesi sabahı müdahale etti. Sosyal medyada yükselen tepkiler ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ODTÜ Rektörü ile görüşmesinin ardından inşaat alanında süren ağaç kesim işlemi durduruldu.

ODTÜ yönetimi, üniversiteye ait 40 dönüm araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı YKYK’ya yurt yapımı için 49 yıllığına bedelsiz tahsis etti. 16 Mayıs itibarıyla yüzlerce ağacın bulunduğu alanda ruhsatsız bir inşaat başladı ve buna karşı çıkan öğrenciler de çadırlar kurarak inşaat bölgesinde 55 gün nöbet tuttu. Bu sabah saatleri itibariyle kampuse polis girdi ve içlerinde milletvekilleri ve sivil toplum temsilcilerinin olduğu gruba biber gazıyla müdahale etti.

Gazeteciler kampuse alınmadı

BBC’nin haberine göre, eylemi takip etmek isteyen gazeteciler, kampuse gün boyu alınmadı. İlk olarak CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer Twitter hesabından ODTÜ’de yaptığı canlı yayınlarla, inşaat yapılmak istenen alanın ruhsatsız ve izinsiz olduğuna dikkat çekti. Ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ODTÜ’de yurt yapılmak istenen alanın kazı izni ve inşaat ruhsatı olmadığını belirtti: “ODTÜ’de yurt yapılması istenilen alanda, parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok. ODTÜ İmar Planı 12 no’lu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkiliolan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da bunlar alınmış değil.”