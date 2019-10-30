OECD İstanbul Merkezi kuruluyor

ResmÎ Gazete’de yayımlanan kanuna göre, 31 Mayıs 2018 tarihinde Paris’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı arasında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.

Hedefinde, Türkiye’nin yakın tarihî ve kültürel bağları bulunan Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleriyle Kuzey Afrika bölgesinin yer alacağı merkez, doğrudan Paris’teki OECD’ye bağlı faaliyet gösterecek. İstanbul OECD Merkezi’nin çalışmaları çerçevesinde rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, inovasyon, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, bağlantılılık ve altyapının geliştirilmesi, iktisadî direncin arttırılması ve yeşil büyüme alanlarına odaklanılacak. Paydaşlar arasında diyalog ortamının oluşturulması ve bu alanlarda politika üretilmesi de hedef arasında yer alıyor. Merkezdeki çalışmaların çıktılarından bu coğrafyadaki ülkeler de faydalanacak. AA

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