Öğrencilerden Yeni Asya’ya ziyaret

Ankara’da değişik üniversitelerde okuyan 50’ye yakın üniversite öğrencisi Gazetemizin Ankara Temsilciliğini ziyaret etti.

Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın 53 sene yakındır yaptığı yayınlar ile kitap neşriyatımız, Genç Yorum, bizim aile, Can Kardeş ve Köprü dergileri hakkında bilgiler veriler öğrencilere kabiliyetleri ölçüsünde makale, haber, fotoğraf alanları ile pazarlama ve abone konularında neler yapabilecekleri anlatıldı.

Ankara Büromuzun faaliyetleri anlatılan Temsilcimiz Mehmet Kara öğrencilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bundan sonra gerek yayın gerekse neşriyat konularında öğrencilerin katkılarını beklediklerini söyledi. Ziyarette Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Özdemir, eski yönetim kurulu üyelerimizden Ali Vapurlu, Bilal Sürücü, İbrahim İriboz, Ankara neşriyat, eğitim ve sosyal heyet sekreterleri de katılarak Risale-i Nur’dan ders yapılırken, hizmet hatıraları da anlatıldı. Büyük şevke medar olan ziyaretlerin bundan sonra da tekrarlanması temennisinde bulunuldu.

Ankara - Adnan Solmaz