İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye’nin silâh takviyesine rağmen Suriye ordusunun ilerlemesini sürdürdüğünü vurgulayan Özdağ, şöyle konuştu: “28 Ocak’tan bu yana olaylar TSK’nın da dahil olacağı bir çatışma eksenine kaymıştır. Bu gidişle iki ordu çatışabilir. Türkiye, Rusya ve Suriye ile İdlib konusunda HTŞ terör örgütünün İdlib’ten tasfiyesi ve diğer muhalefet güçleriyle Şam güçleri arasında uzlaşmayı hedefleyen bir anlaşmayı şekillendirmelidir. Aksi takdirde bölgede iki tarafın orduları çatışabilir. Bunun Türkiye ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne faydası yoktur. Türk ve Suriye orduları karşı karşıya gelirse Rusların ne yapacaklarını bilmemiz mümkün değil. Bölgesel bir çatışmayla karşı karşıya kalabiliriz. Uzun süreden beri İdlib’te Türk gözlem noktalarının teker teker kuşatma altına girmesi, alınması provakasyona açık bir ortamı beraberinde getirmiştir. Her an olaylar kontrol dışına çıkabilir.”