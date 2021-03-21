Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve Meclis'te eylem yapan HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı.

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'den ayrılmayan ve HDP grubunda "Adalet Nöbeti" tutan Ömer Faruk Gergerlioğlu, sabah saatlerinde lavaboya çıktığı anda gözaltına alındı. Gergerlioğlu'nun üzerinde pijamalarıyla gözaltına alınmasını HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu görüntüledi. Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'den çıkmayan Gergerlioğlu hakkında TBMM Genel Sekreterliği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Gergerlioğlu'nun kesim hüküm giymesi üzerine kesinleşmiş mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliğinin düştüğü, buna karşın Meclis'i terk etmeyerek "eylemler yaptığı" belirtildi. Bunun üzerine Savcılık Emniyet Müdürlüğü'ne bir talimat göndererek gözaltına alınmasını istedi. Savcılığın yazısında "şahsın Meclis'te eylemler yaptığı, milletvekili gibi davrandığı, hukuka aykırı olarak kamu binasında kaldığı" kaydedildi. Talimatta, milletvekilliği düşürüldükten sonra basına demeç vererek gruba çıktığı anda, yanındaki kişilerle birlikte "terör örgütü ele başısı ve terör örgütü lehine" sloganlar atıldığıiddia edildi. Yazıda, "TBMM koridorlarında terör örgütünün propagandasının yapıldığı" da ileri sürüldü. Savcılığın yazısında açılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için en yakın polis merkezine götürülmesi talimatı verildi. Savcılığın yazısı üzerine gece yarısından itibateren TBMM koridorlarında çok sayıda polis memuru bekletildi. Gergerlioğlu, sabah saatlerinde HDP grubundaki odadan lavoboya gittiği sırada üzerinde eşofman, ayağında terliklerle gözaltına alındı. Gergerlioğlu sabah 06.30 sıralarında gözaltına alınırken o anları HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu cep telefonu ile kaydederken HDP'li Hüseyin Kaçmaz da sosyal medyadan canlı yayınladı. HDP'liler, Gergerlioğlu'nun sabah namazını kılmadan önce abdest almak üzere lavaboya girmesi üzerine bulunduğu kata 100’e yakın polis geldiğini, Gergerlioğlu'nun lavabodan çıkarıldıktan sonra polislere, “Namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim” demesine rağmen gözaltına alındığını belirtti. Gergerlioğlu Meclis’ten bir polis aracı ile çıkartıldı.

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