Önce kalplerdeki engeller kaldırılmalı

Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla açıklama yapan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Bir insan engelli değilse de engelli adayıdır ve engellilik durumu günlük yaşantıda her insanın kolaylıkla karşılaşabileceği bir durumdur. Bu sebeple amacımız sadece “dünya engelliler günü” vesilesiyle engelli vatandaşlarımızı hatırlatmak olmamalıdır. Asıl amaç günlük yaşantıda engelli bireylerin temel haklarına erişebilmesi için uygun ortamın inşa edilmesini sağlamaktır” dedi.

10 milyonu aşan engelli nüfusunun şehir hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanamadığını söyleyen Karaduman, şöyle konuştu: “Engellinin sosyal yaşama katılabilmesinin önündeki engeller kaldırılmalı. Belediyeler, engelli katılımına açık etkinlikler düzenleyerek sosyal yaşama katılmalarını teşvik etmelidir. Engelli yaşam merkezleri yaygınlaştırılmalı, ücretsiz ve kaliteli hizmet sunulmalıdır. Engelli bireyi, engelli yakını ve toplumun eğitimi şeklinde üç ayrı başlıkta eğitim planlanmalıdır. Engelli birey, çalışma hayatına hazırlanmalı, bu amaçla bilgi ve becerisini artıran, yeterli düzeye çıkaran eğitimler düzenlenmelidir. Engellinin çalışma ortamı engellilik durumuna göre düzenlenmelidir. Bütün bu düzenlemeler için öncelikle kalplerdeki ve zihinlerdeki engeller kaldırılmalıdır. Yine unutulmamalıdır ki; engellilere hizmet lütuf değil, boynumuzun borcudur.” Ankara – Ahmet Terzi

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