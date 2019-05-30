30 Mayıs 2019, Perşembe 14:51
Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.
Yargı reformu belgesi ne getirecek?
Bakan Gül'den "Yargı Reformu''na ilişkin açıklama
Erdoğan'dan "Yargı Reformu Belgesi''ne ilişkin açıklama
Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, "Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
AA
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