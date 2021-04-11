'Otoriter rejimlerin ilk hedefi basın'

Gazeteci ve yorumcu Rıchard Stengel, “Demokrasi güçlendikçe basın hürriyeti de yükseliyor. Demokrasi düşüşe geçince basın hürriyeti de azalıyor. Son yıllarda hürriyetçi olmayan demokrasilerin ya da otoriter güçlü liderlerin yükselişine, başka ülkelere örnek olan ABD’de bile benzer şeylere şahit olduk” dedi.

ABD’nin dünyada basın özgürlüğünü korumak için ne yapması gerektiği ve Amerika’nın Sesi’nin (VOA) bağlı olduğu Amerika Küresel Medya Dairesi USAGM’in bu konuda üstlendiği rol Washington’da düzenlenen panelde ele alındı. Eski VOA yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, “basının en hür olduğu yerlerin kendine güvenen demokrasiler olduğu” mesajı öne çıktı.

George Washington Üniversitesi’ne bağlı Elliot Uluslararası İlişkiler Bölümü (Elliot School of International Affairs) tarafından online olarak düzenlenen ve “ABD Küresel Özgürlükleri Korumak İçin Ne Yapmalı?” başlığını taşıyan panele, ABD Dışişleri Bakanlığı kamu diplomasisinden sorumlu eski müsteşar Richard Stengel, Amerika’nın Sesi’nin eski genel müdürü Amanda Bennett, Güney California Üniversitesi Kamu Diplomasisi Merkezi’nden Nicholas Cull ve Amerika’nın Sesi’nin eski genel müdürlerinden ve aynı zamanda George Washington Üniversitesi Medya ve Ulusal Güvenlik Projesi Başkanı David Ensor katıldı.

Otoriter liderler ilk olarak hep basını hedef alıyor

Pulitzer ödüllü gazeteci yazar Amanda Bennett, demokrasi ve basın hürriyeti arasındaki ilişkiye değindi. Bennett, “Demokrasi mi hür basını sağlar yoksa hür basın mı demokrasiyi getirir? Bu soru yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan çıkar sorusu gibi. Bana kalırsa, hür basın demokrasilerin oluşmasına ve sürdürülebilir kılınmasına yardım ediyor. Çünkü diğer türlü otoriter yöneticilerin düşüşe geçen toplumlarda ilk olarak neden basını hedef aldıklarını açıklayamazdık” ifadelerini kullandı.

Basının en hür olduğu yerler kendine güvenen demokrasilerdir

TIME dergisi eski editörlerinden deneyimli gazeteci ve yorumcu Richard Stengel, Freedom House’un dünya genelinde demokrasinin 15-20 yıldır gerileme içinde olduğu uyarısında bulunan raporuna değindi. VOA’nın haberine göre, Demokrasi ve basın hürriyeti arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu vurgulayan Stengel, “Demokrasi güçlendikçe basın hürriyeti de yükseliyor. Demokrasi düşüşe geçince basın hürriyeti de azalıyor. Son yıllarda hürriyetçi olmayan demokrasilerin ya da otoriter güçlü liderlerin yükselişine, başka ülkelere örnek olan ABD’de bile benzer şeylere şahit olduk. Basın hürriyetine müdahale edildiğini, aynı fikirde olmadığınız haberlere yalan haber ifadesinin kullanıldığına şahit olduk” diye konuştu. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı’nda kamu diplomasisinden sorumlu eski müsteşar olan Richard Stengel, “Kendine güvenen demokrasilerin en hür basına sahip olduğu kanısındayım. Kendine güvenmeyen illiberal demokrasiler de en hür olmayan basına sahipler” diye konuştu.