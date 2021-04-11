"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

'Otoriter rejimlerin ilk hedefi basın'

11 Nisan 2021, Pazar
Gazeteci ve yorumcu Rıchard Stengel, “Demokrasi güçlendikçe basın hürriyeti de yükseliyor. Demokrasi düşüşe geçince basın hürriyeti de azalıyor. Son yıllarda hürriyetçi olmayan demokrasilerin ya da otoriter güçlü liderlerin yükselişine, başka ülkelere örnek olan ABD’de bile benzer şeylere şahit olduk” dedi.

ABD’nin dünyada basın özgürlüğünü korumak için ne yapması gerektiği ve Amerika’nın Sesi’nin (VOA) bağlı olduğu Amerika Küresel Medya Dairesi USAGM’in bu konuda üstlendiği rol Washington’da düzenlenen panelde ele alındı. Eski VOA yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, “basının en hür olduğu yerlerin kendine güvenen demokrasiler olduğu” mesajı öne çıktı.

George Washington Üniversitesi’ne bağlı Elliot Uluslararası İlişkiler Bölümü (Elliot School of International Affairs) tarafından online olarak düzenlenen ve “ABD Küresel Özgürlükleri Korumak İçin Ne Yapmalı?” başlığını taşıyan panele, ABD Dışişleri Bakanlığı kamu diplomasisinden sorumlu eski müsteşar Richard Stengel, Amerika’nın Sesi’nin eski genel müdürü Amanda Bennett, Güney California Üniversitesi Kamu Diplomasisi Merkezi’nden Nicholas Cull ve Amerika’nın Sesi’nin eski genel müdürlerinden ve aynı zamanda George Washington Üniversitesi Medya ve Ulusal Güvenlik Projesi Başkanı David Ensor katıldı.

Otoriter liderler ilk olarak hep basını hedef alıyor

Pulitzer ödüllü gazeteci yazar Amanda Bennett, demokrasi ve basın hürriyeti arasındaki ilişkiye değindi. Bennett, “Demokrasi mi hür basını sağlar yoksa hür basın mı demokrasiyi getirir? Bu soru yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan çıkar sorusu gibi. Bana kalırsa, hür basın demokrasilerin oluşmasına ve sürdürülebilir kılınmasına yardım ediyor. Çünkü diğer türlü otoriter yöneticilerin düşüşe geçen toplumlarda ilk olarak neden basını hedef aldıklarını açıklayamazdık” ifadelerini kullandı.

Basının en hür olduğu yerler kendine güvenen demokrasilerdir

TIME dergisi eski editörlerinden deneyimli gazeteci ve yorumcu Richard Stengel, Freedom House’un dünya genelinde demokrasinin 15-20 yıldır gerileme içinde olduğu uyarısında bulunan raporuna değindi. VOA’nın haberine göre, Demokrasi ve basın hürriyeti arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu vurgulayan Stengel, “Demokrasi güçlendikçe basın hürriyeti de yükseliyor. Demokrasi düşüşe geçince basın hürriyeti de azalıyor. Son yıllarda hürriyetçi olmayan demokrasilerin ya da otoriter güçlü liderlerin yükselişine, başka ülkelere örnek olan ABD’de bile benzer şeylere şahit olduk. Basın hürriyetine müdahale edildiğini, aynı fikirde olmadığınız haberlere yalan haber ifadesinin kullanıldığına şahit olduk” diye konuştu. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı’nda kamu diplomasisinden sorumlu eski müsteşar olan Richard Stengel, “Kendine güvenen demokrasilerin en hür basına sahip olduğu kanısındayım. Kendine güvenmeyen illiberal demokrasiler de en hür olmayan basına sahipler” diye konuştu.

Etiketler: otoriter rejim, basın
Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Otoriter rejimlerin ilk hedefi basın'

    2020’de Marmara’da 5369 hak ihlâli

    'Şimdi 10 liralık alıyorlar'

    Yasak çocukların sakıncalı anneleri

    'İstanbul Avrupa’nın en kalabalık şehri olacak'

    Son 24 saatte 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi

    Hem bakkal, hem kütüphane

    Aşı krizi derinleşiyor

    Filistin'de teravih namazı camilerde kılınabilecek

    'Kamuda esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmeli'

    ABD’deki Türk camileri ramazana hazır

    Myanmar’da 19 protestocuya idam cezası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile bir araya geldi

    Myanmar'da silahlı gruplar karakola saldırdı: 14 polis öldü

    Çin, yıl sonuna kadar 3 milyar doz aşı üretecek

    Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor kırıldı

    Alibaba'ya rekor ceza kesildi

    İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu plastik mermiyle gözünden vurdu

    Myanmar ordusu protestoculara ateş açtı: 20 ölü

    ABD: Ukrayna'daki krizle ilgili müttefiklerle görüşme halindeyiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden ibretli bir hatıra
    Mehmet KARA

    AB ile “üç lider iki koltuk” krizi
    Nurbanu Şen

    Kahraman dâvâ adamı muhterem abim
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sözünü tuttun yiğit adam
    Ahmet BATTAL

    ABD yaptırımları meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Pandemi sonrası dünya
    Genel

    'Otoriter rejimlerin ilk hedefi basın'
    Misbah ERATİLLA

    Himmet Berki ve Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Fatih Yokuş

    Mehmet Kutlular için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.