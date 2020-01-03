Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren faciasında vefat eden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel, kişisel Twitter hesabında hakkında iki tane soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Adalet istediler, mahkemelik oldular
Sputnik’te yer alan habere göre, daha önce ifadeye çağırıldığını açıklayan Sel, soruşturmalara dair şu bilgiyi verdi: “İfademi vermek için Emniyet’e gittim. Cumhurbaşkanı ve mahkeme heyetine hakaretten hakkımda iki ayrı soruşturma başlatılmış. İfademi yazılı olarak bizzat Çorlu Savcılığı’nda yapmak istediğimi belirtip, Emniyet’ten ayrıldım. Oyalama değil ‘âdil yargı’ istiyorum.”