Oylar sayılmaya başladı, yasağın kalkması bekleniyor

31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptali ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması kararı sonrası vatandaşların bir kez daha sandık başına gittiği yenileme seçiminde oy kullanma işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi. 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

İstanbullular iptal edilen 31 Mart sonuçlarının ardından 23 Haziran'da bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi. Oyların sayımına başlandı, bazı sandıklarda oy sayım işlemleri de bitti.

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