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5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Özdabak’a takipsizlik

05 Temmuz 2021, Pazartesi 17:00
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetemizin 22/03/2021 tarihli nüshasının 6. sayfasında Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili olarak yer alan “Serbest bırakıldı” başlıklı haber için açılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Kararda; haberin “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gergerlioğlu hakkında başlatılan yeni soruşturmaya gerekçe olarak, Genel Kurul’dan ayrıldığı sırada “Biji Serok Apo” sloganının atıldığı iddiasını gösterdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, HDP sosyal medya hesabından, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Genel Kurul Salonu’ndan TBMM Parti Grubu Salonu’na geçmesi esnasındaki görüntüleri yayınladı. Görüntülerde iddia edildiği gibi slogan atıldığı duyulmazken, HDP açıklamasında, “Gergerlioğlu’nun Genel Kurul’dan ayrılıp grup salonunda nöbete başlamasının görüntüleri bunlar… Savcının yalanı bir saat bile sürmedi. Yazık ki Meclis Başkanı da açıklamasında aynı yalanı referans göstermiş” denildi” şeklinde olduğuna dikkat çekildi.

KOVUŞTURMAYA GEREK DUYULMADI

Kararda, Sorumlu Yazişleri Müdürü İbrahim Özdabak hakkında Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama suçundan yürütülen inceleme sonunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden soruşturma izni istendiği, ancak Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili hakkında TCK 301/1-4 md uyarınca “soruşturma izni verilmesine yer olmadığı”, genel hükümler uyarınca işlem yapılması gerektiğinin bildirildiği, Yapılan değerlendirme sonucunda TCK 301/4 maddesi kapsamında soruşturma izni verilmediği anlaşılmış olduğundan şüpheli hakkında üzerine atılı Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama suçundan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

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