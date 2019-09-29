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29 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Paketin içini boşaltmadan çıkarın

29 Eylül 2019, Pazar 16:01
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, meclis gündemine gelecek olan ‘Yargı Reformu Stratejik Belgesi’nin ihtiva ettiği ‘paket yasalar’ın, ‘içi boşaltılmadan’ çıkarılmasını istedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, meclis gündemine gelecek olan ‘Yargı Reformu Stratejik Belgesi’nin ihtiva ettiği ‘paket yasalar’ın, ‘içi boşaltılmadan’ çıkarılması gerektiğini söyledi.

Tokat Barosu’nun geleneksel ‘Tokatlı hukukçular buluşması’nda konuşan Feyzioğlu, “Sayın milletvekillerimizden istirhamımız, lütfen içini boşaltmadan öyle çıkartın. Çünkü burada çok büyük emek vardır. İçine yeni şeyler koyun, ama olanı çıkartmayın” dedi. Feyzioğlu, şöyle dedi: “İdeolojik bakışı bir kenara bırakıp, Türkiye için bir araya geldiğimizde güzel işler yapıyoruz. Bu güzel işlerin başında da şu anda meclisimiz açıldığında ilk gündem maddesi olacak olan ‘Yargı reformu stratejik belgesinin’ ilk paketi var. Bu paket mu’cize değil, eksiksiz değil. Ama gerçekten önemli bir adım. En az içeriği kadar önemli olan kısım şu, hazırlanırken ilk kez bir Adalet Bakanı ilgili tüm kesimlere dedi ki ‘Gelin sorunları önce birlikte tesbit edelim. Sonra çözümleri birlikte bulalım.”

En önemli konu: İfade özgürlüğü

Diken’in haberine göre, en önemli konulardan birinin ‘Türkiye’de ifade özgürlüğü’ olduğunu söyleyen Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Bunu önemsememek mümkün değildir. Düşünce özgürlüğü ile ilgili her suç tipi temyiz mahkemesinin denetiminden geçecektir. İlk derece mahkemeleri, yani ‘temyiz mahkememiz böyle karar veriyor’ diyerek, rahatlıkla sırtlarını Yargıtay’a dayayarak Türkiye’de düşünce özgürlüğünü güvenceye kavuşturacaklardır. Eksikleri var mıdır vardır. Ama bu anlayış devam ettirildiği takdirde tüm eksiklikleri de birlikte gidereceğimize ben inanıyorum.”

Etiketler: yargı paketi, Metin Feyzioğlu
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