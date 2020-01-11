Pasaportu en güçlü ülkeler

En güçlü pasaporta sahip ülkeler belli olurken, Japonya’nın zirvede yer aldığı görüldü.

Türkiye ise geçen yıla oranla 3 basamak gerileyerek 55’inci sıraya düştü. Lider Japonya’nın pasaportuyla 191 ülkeye vizesiz seyahat edilebilirken, Türkiye’nin pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebildiği görüldü. Medya takip kurumu Ajans Press, pasaportlar ile alâkalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. 2020 Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde edilen bilgilere göre, en güçlü pasaporta sahip ülkeler belli oldu. Böylelikle Japonya en güçlü pasaporta sahip ülke olurken, 191 ülkeye vizesiz seyahat ettiği kaydedildi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre pasaportlar ile alâkalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 11 bin 908 olarak kayıtlara geçti. İstanbul – Yeni Asya

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