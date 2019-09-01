Pazarcılık yapan profesörler var

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 yıl geçti.

Darbe girişimi sonrası çıkan Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’ler dolayısıyla en az 125 bin kamu görevlisi ihraç edildi. KHK’lıların yaşadığı hak ihlâllerini sürekli olarak gündemde tutan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK’lıların sosyal ve aile hayatlarından dışlandıklarını, toplumun büyük kesiminden vebalı muamelesi gördüğünü belirtti. KHK ile ihraç edilen kişilerden yalnızca doktorların tekrardan iş bulabildiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Pazarcılık yapan profesörler, temizlik yapan hâkimeler, kapıcılık yapan öğretmenler var” diye konuştu. T24’ün haberinde insan kaçırılmalarına da değinilen Gergerlioğlu, “legal olmayan yerde tutulduklarını ve ağır işkence gördüklerini biliyoruz” ifadesini kullandı. Gergerlioğlu, darbe girişimi sonrası ilân edilen OHAL döneminde toplam 28 kişinin kaçırıldığını, 3 kişinin hala bulunamadığını söyledi.

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