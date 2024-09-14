PEK HAZİN BİR MEVLİD GECESİ

İSLÂM ÂLEMİ BİR MEVLİD-İ ŞERİFİ DAHA, MEHMED ÂKİF’İN MISRALARINDA ANLATTIĞI GİBİ HAZİN VE BURUK BİR RUH HALİYLE KARŞILIYOR. ELLERİMİZ DUAYA, MAZLUMLARIN KURTULUŞU, İSLÂM ÂLEMİNİN SULH VE HUZURA KAVUŞMASI İÇİN KALKACAK.

MAZLUM MÜSLÜMANLAR DUA BEKLİYOR

İslâm dünyası, Kâinatın Efendisi Peygamberimizin (asm) dünyaya teşrifinin yıl dönümünü yine hazin ve buruk bir ruh haliyle idrak ediyor.

Bir seneye yaklaşan ve çoğu çocuk 40 binden fazla Filistinli Müslümanın şehit edildiği İsrail vahşeti, yükselen tepkilere rağmen durdurulamazken, Doğu Türkistan, Arakan, Keşmir, Filipinler, Yemen başta olmak üzere İslâm coğrafyasının pek çok yerinde kan ve gözyaşı akıyor, ağır baskı ve zulümler yaşanıyor.

MEHMED ÂKİF: AYLAR BİZE MUHARREM OLDU

İstiklâl şairimiz Mehmed Âkif, Osmanlının yıkılışı yıllarında (1913), yine bir Mevlid gecesi yazdığı şiirinde aynı hazin hali mısralara dökmüştü.

Âkif, “Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi” adlı şiirinde “Yıllar geçiyor ki, yâ Muhammed,/Aylar bize hep Muharrem oldu!/Âlem bugün üç yüz elli milyon/Mazlûma yaman bir âlem oldu:/Çiğnendi harîm-i pâki Şer’in;/Nâmûsa yabancı mahrem oldu!/Allah için, ey Nebiyy-i Ma’sûm,/İslâm’ı bırakma böyle bîkes,/İslâm’ı bırakma böyle mazlûm” diye seslenmişti.